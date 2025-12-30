Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. december 2025Meniny má Dávid
< sekcia Import

V utorok môže na viacerých miestach snežiť

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Barbora Michalíková

Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať okolo -3 až 2.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 29. decembra (TASR) - Premenlivá, prechodne až veľká oblačnosť. V noci na viacerých miestach, cez deň miestami, najmä v Žilinskom kraji a na Spiši, sneženie alebo snehové prehánky. Lokálne tvorba snehových jazykov. Chladno.

Najnižšia nočná teplota -1 až -6, v údoliach lokálne okolo -8 stupňov C.

Najvyššia denná teplota -3 až 2, na Orave a pod Tatrami okolo -5 stupňov C.



Spočiatku prevažne slabý, postupne západný až severozápadný vietor 3 až 9 m/s, v nárazoch lokálne okolo 15 m/s (10 až 30, 55 km/h).

Nad pásmom lesa búrlivý vietor až víchrica.





Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 metrov -1 až -2 stupne C.

Vo výške 1000 - 1500 metrov -2 až -5 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 metrov -5 až -6 stupňov Celzia.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Vzťahy s ČR neboli zlé ani za vlády P. Fialu a ešte sa zlepšia

PRIESKUM:Pribudnú po vojne na Ukrajine na Slovensku nelegálne zbrane?

VIDEO: ZRÁŽKA VRTUĽNÍKOV: Pri tragédii zahynul jeden človek

Prieskum: 52,3 % opýtaných verí, že koniec vojny pomôže ekonomike SR