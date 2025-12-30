< sekcia Import
V utorok môže na viacerých miestach snežiť
Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať okolo -3 až 2.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 29. decembra (TASR) - Premenlivá, prechodne až veľká oblačnosť. V noci na viacerých miestach, cez deň miestami, najmä v Žilinskom kraji a na Spiši, sneženie alebo snehové prehánky. Lokálne tvorba snehových jazykov. Chladno.
Najnižšia nočná teplota -1 až -6, v údoliach lokálne okolo -8 stupňov C.
Najvyššia denná teplota -3 až 2, na Orave a pod Tatrami okolo -5 stupňov C.
Spočiatku prevažne slabý, postupne západný až severozápadný vietor 3 až 9 m/s, v nárazoch lokálne okolo 15 m/s (10 až 30, 55 km/h).
Nad pásmom lesa búrlivý vietor až víchrica.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 metrov -1 až -2 stupne C.
Vo výške 1000 - 1500 metrov -2 až -5 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 metrov -5 až -6 stupňov Celzia.
Najnižšia nočná teplota -1 až -6, v údoliach lokálne okolo -8 stupňov C.
Najvyššia denná teplota -3 až 2, na Orave a pod Tatrami okolo -5 stupňov C.
Spočiatku prevažne slabý, postupne západný až severozápadný vietor 3 až 9 m/s, v nárazoch lokálne okolo 15 m/s (10 až 30, 55 km/h).
Nad pásmom lesa búrlivý vietor až víchrica.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 metrov -1 až -2 stupne C.
Vo výške 1000 - 1500 metrov -2 až -5 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 metrov -5 až -6 stupňov Celzia.