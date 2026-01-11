Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 11. január 2026Meniny má Malvína
< sekcia Import

V nedeľu nás opäť čakajú mrazy, na severe bude snežiť

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Najvyššia denná teplota -6 až -1, na severe a východe miestami okolo -8 stupňov C.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 10. januára (TASR) - Nedeľa: Premenlivá, prevažne veľká oblačnosť. V noci miestami, cez deň na viacerých miestach sneženie alebo snehové prehánky. Na severe aj výdatné sneženie. Lokálne tvorba snehových jazykov alebo závejov. Veľmi chladno.

Najnižšia nočná teplota -7 až -14, v údoliach lokálne -14 až -21 stupňov.

Najvyššia denná teplota -6 až -1, na severe a východe miestami okolo -8 stupňov C.

Severozápadný až severný vietor 4 až 12 m/s, v nárazoch na juhozápade lokálne okolo 18 m/s (15 až 45, 65 km/h). Na strednom a východnom Slovensku miestami slabý vietor.



Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m -6 až -9 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m -9 až -12 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 m -12 až -20 stupňov C.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Starý svetový poriadok umiera, časom vznikne nová architektúra

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima nám ešte ukáže, čo dokáže

OBRAZOM: Takto zasiahla snehová nádielka európske mestá

KOMENTÁR J. HRABKA: Návrat k normálu