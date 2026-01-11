< sekcia Import
V nedeľu nás opäť čakajú mrazy, na severe bude snežiť
Najvyššia denná teplota -6 až -1, na severe a východe miestami okolo -8 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 10. januára (TASR) - Nedeľa: Premenlivá, prevažne veľká oblačnosť. V noci miestami, cez deň na viacerých miestach sneženie alebo snehové prehánky. Na severe aj výdatné sneženie. Lokálne tvorba snehových jazykov alebo závejov. Veľmi chladno.
Najnižšia nočná teplota -7 až -14, v údoliach lokálne -14 až -21 stupňov.
Najvyššia denná teplota -6 až -1, na severe a východe miestami okolo -8 stupňov C.
Severozápadný až severný vietor 4 až 12 m/s, v nárazoch na juhozápade lokálne okolo 18 m/s (15 až 45, 65 km/h). Na strednom a východnom Slovensku miestami slabý vietor.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m -6 až -9 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m -9 až -12 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m -12 až -20 stupňov C.
