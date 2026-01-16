< sekcia Import
Koniec pracovného týždňa bude zamračený
Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať okolo -1 až 4 stupne C.
Autor TASR
Bratislava 16. januára (TASR) - Piatok: Oblačno až zamračené a ojedinele zmenšená oblačnosť. Lokálne hmlisto.
V noci miestami, cez deň ojedinele mrholenie alebo slabý dážď s možnosťou tvorby poľadovice. Vo vysokých, na východe aj v nižších polohách sneženie alebo dážď so snehom.
Najnižšia nočná teplota 0 až -5, v údoliach ojedinele okolo -7 stupňov C.
Najvyššia denná teplota -1 až 4 stupne C.
Bezvetrie alebo slabý, na juhozápade miestami východný až juhovýchodný vietor do 6 m/s (20 km/h).
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 metrov 2 až 4 stupne C.
Vo výške 1000 - 1500 metrov 4 až 2 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 metrov 2 až -3 stupne C.
