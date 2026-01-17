< sekcia Import
Aj sobota má byť zamračená, objaví sa i hmla
Oblačno až zamračené, ojedinele, cez deň miestami zmenšená oblačnosť.
Autor TASR
Bratislava 17. januára (TASR) - Oblačno až zamračené, ojedinele, cez deň miestami zmenšená oblačnosť.
Lokálne hmlisto. Ojedinele slabé sneženie alebo mrholenie, aj mrznúce.
Najnižšia nočná teplota 2 až -4, lokálne najmä na východe -4 až -10 stupňov C.
Najvyššia denná teplota -1 až 4 stupne C.
Bezvetrie alebo slabý, na juhozápade a Honte východný až juhovýchodný vietor 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h) a tam v nárazoch ojedinele okolo 15 m/s (55 km/h).
Teplota na horách
Vo výške 600 - 1000 metrov 0 až 1 stupeň C.
Vo výške 1000 - 1500 metrov 1 až 1 stupeň C.
Vo výške 1500 - 2500 metrov 1 až -3 stupne C.
Zdroj: SHMÚ