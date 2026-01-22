Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 22. január 2026Meniny má Zora
< sekcia Import

Vo štvrtok sa niektorých miestach vyjasní


Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať okolo -2 až 3.

Autor TASR
Bratislava 21. januára (TASR) - Polojasno až oblačno, miestami aj jasno. V nižších polohách lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Chladno.

Najnižšia nočná teplota -12 až -19, miestami, najmä na juhozápade a v stredných polohách, -5 až -12 stupňov C.

Najvyššia denná teplota -2 až 3, v údoliach ojedinele okolo - 4 stupňov C.

Bezvetrie alebo slabý, v južnej polovici západného Slovenska a na Honte prevažne juhovýchodný vietor do 6 m/s (20 km/h). Na horách spočiatku noci miestami prudký až búrlivý vietor.





Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 metrov -2 stupne C.

Vo výške 1000 - 1500 metrov -2 až -3 stupne C.

Vo výške 1500 - 2500 metrov -3 až -6 stupňov Celzia.


