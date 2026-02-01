< sekcia Import
V nedeľu bude zamračené a chladné počasie pokračovať
V chladnom vzduchu bude od severu až severovýchodu do karpatskej oblasti naďalej zasahovať okraj mohutnej a rozsiahlej tlakovej výše so stredom nad Fínskom.
Autor TASR
Bratislava 31. januára (TASR) - Situácia: V chladnom vzduchu bude od severu až severovýchodu do karpatskej oblasti naďalej zasahovať okraj mohutnej a rozsiahlej tlakovej výše so stredom nad Fínskom.
Oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele hmlisto. Ojedinele slabé sneženie alebo mrholenie, výnimočne tvorba poľadovice. Chladno.
Najnižšia nočná teplota 0 až -7, na severe a východe miestami -8 až -15 stupňov Celzia.
Najvyššia denná teplota -2 až 3, na severe a východe miestami -7 až -3 stupňov C.
Bezvetrie alebo slabý, na východe miestami severný vietor 3 až 7 m/s (10 až 25 km/h).
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m -5 až -6 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m -6 až -7 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m -7 až -10 stupňov C.
