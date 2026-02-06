Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Koniec pracovného týždňa bude zamračený a hmlistý

Ilustračné foto. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať okolo 3 až 8 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 5. februára (TASR) - V piatok oblačno až zamračené, miestami hmlisto, ojedinele prechodne aj zmenšená oblačnosť. Miestami slabý dážď alebo mrholenie, od cca 1100 m sneženie.

Najnižšia nočná teplota 5 až 0, v údoliach ojedinele do -3 stupňov C.

Najvyššia denná teplota 3 až 8, na juhu Podunajskej nížiny miestami 8 až 10 stupňov C.

Bezvetrie alebo slabý, v noci na západe miestami juhovýchodný vietor do 6 m/s (20 km/h).





Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 4 až 3 stupne C.

Vo výške 1000 - 1500 m 3 až -1 stupeň C.

Vo výške 1500 - 2500 m -1 až -6 stupňov C.
