Utorok bude zamračený, miestami snehové prehánky

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Oblačno až zamračené, lokálne aj zmenšená oblačnosť, najmä k večeru.

Bratislava 17. februára (TASR) - Oblačno až zamračené, lokálne aj zmenšená oblačnosť, najmä k večeru. Miestami občasné sneženie alebo snehové prehánky, cez deň na juhozápade miestami aj dážď so snehom alebo dážď.


Teplota v regiónoch:



Najnižšia nočná teplota -1 až -6, v údoliach ojedinele okolo -8 stupňov C.

Najvyššia denná teplota 0 až 5, na juhozápade a lokálne aj na juhu stredného Slovenska, do 7 stupňov C.

Prevažne slabý vietor.





Teplota na horách:



Vo výške 600 - 1000 m 1 až -3 stupne C.

Vo výške 1000 - 1500 m -3 až -6 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 m -6 až -11 stupňov Celzia.


Zdroj: meteo.sk
.

