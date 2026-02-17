< sekcia Import
Utorok bude zamračený, miestami snehové prehánky
Oblačno až zamračené, lokálne aj zmenšená oblačnosť, najmä k večeru.
Autor TASR
Bratislava 17. februára (TASR) - Oblačno až zamračené, lokálne aj zmenšená oblačnosť, najmä k večeru. Miestami občasné sneženie alebo snehové prehánky, cez deň na juhozápade miestami aj dážď so snehom alebo dážď.
Zdroj: meteo.sk
Teplota v regiónoch:
Najnižšia nočná teplota -1 až -6, v údoliach ojedinele okolo -8 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 0 až 5, na juhozápade a lokálne aj na juhu stredného Slovenska, do 7 stupňov C.
Prevažne slabý vietor.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 1 až -3 stupne C.
Vo výške 1000 - 1500 m -3 až -6 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m -6 až -11 stupňov Celzia.
Zdroj: meteo.sk