< sekcia Import
V stredu bude premenlivé počasie, bude snežiť aj pršať
Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať okolo 3 až 8 stupňov C.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 17. februára (TASR) - Premenlivá, prevažne veľká oblačnosť. Miestami, najmä na severe, občasné sneženie alebo snehové prehánky. V polohách do cca 400 m lokálne, najmä na juhu, dážď so snehom alebo dážď.
Najnižšia nočná teplota 1 až -4, v údoliach lokálne -4 až -9 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 3 až 8, na severe a Horehroní miestami okolo 1 stupňa C.
Prevažne severozápadný vietor 3 až 10 m/s (10 až 35 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 15 m/s (55 km/h). Miestami prechodne, najmä v noci, bezvetrie alebo slabý vietor.
Najnižšia nočná teplota 1 až -4, v údoliach lokálne -4 až -9 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 3 až 8, na severe a Horehroní miestami okolo 1 stupňa C.
Prevažne severozápadný vietor 3 až 10 m/s (10 až 35 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 15 m/s (55 km/h). Miestami prechodne, najmä v noci, bezvetrie alebo slabý vietor.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 0 až -3 stupne C.
Vo výške 1000 - 1500 m -3 až -6 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m -6 až -11 stupňov Celzia.
Vo výške 600 - 1000 m 0 až -3 stupne C.
Vo výške 1000 - 1500 m -3 až -6 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m -6 až -11 stupňov Celzia.