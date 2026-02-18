Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 18. február 2026Meniny má Jaromír
< sekcia Import

V stredu bude premenlivé počasie, bude snežiť aj pršať

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať okolo 3 až 8 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 17. februára (TASR) - Premenlivá, prevažne veľká oblačnosť. Miestami, najmä na severe, občasné sneženie alebo snehové prehánky. V polohách do cca 400 m lokálne, najmä na juhu, dážď so snehom alebo dážď.

Najnižšia nočná teplota 1 až -4, v údoliach lokálne -4 až -9 stupňov C.

Najvyššia denná teplota 3 až 8, na severe a Horehroní miestami okolo 1 stupňa C.

Prevažne severozápadný vietor 3 až 10 m/s (10 až 35 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 15 m/s (55 km/h). Miestami prechodne, najmä v noci, bezvetrie alebo slabý vietor.





Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 0 až -3 stupne C.

Vo výške 1000 - 1500 m -3 až -6 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 m -6 až -11 stupňov Celzia.
.

