25. február 2026
Oteplenie bude pokračovať, v stredu bude polojasno

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať okolo 3 až 8 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 24. februára (TASR) - Polojasno až oblačno, na severe a východe miestami prechodne až zamračené a tam miestami prehánky. Inde zrážky len výnimočne. Vo vyšších, v noci na severe aj v polohách od cca 600 m zrážky snehové. Teplo.

Najnižšia nočná teplota 2 až -3, na údoliach lokálne okolo -5 stupňov C.

Najvyššia denná teplota 3 až 8, na západe a miestami aj v Banskobystrickom kraji 9 až 14 stupňov C.

Severozápadný až severný vietor 2 až 7 m/s (10 až 25 km/h), nadránom a podvečer lokálne bezvetrie. Na horách spočiatku prudký až búrlivý vietor.





Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 3 až 0 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 0 až -3 stupne C.

Vo výške 1500 - 2500 m -3 až -5 stupňov Celzia.
