< sekcia Import
Oteplenie bude pokračovať, v stredu bude polojasno
Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať okolo 3 až 8 stupňov C.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 24. februára (TASR) - Polojasno až oblačno, na severe a východe miestami prechodne až zamračené a tam miestami prehánky. Inde zrážky len výnimočne. Vo vyšších, v noci na severe aj v polohách od cca 600 m zrážky snehové. Teplo.
Najnižšia nočná teplota 2 až -3, na údoliach lokálne okolo -5 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 3 až 8, na západe a miestami aj v Banskobystrickom kraji 9 až 14 stupňov C.
Severozápadný až severný vietor 2 až 7 m/s (10 až 25 km/h), nadránom a podvečer lokálne bezvetrie. Na horách spočiatku prudký až búrlivý vietor.
Najnižšia nočná teplota 2 až -3, na údoliach lokálne okolo -5 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 3 až 8, na západe a miestami aj v Banskobystrickom kraji 9 až 14 stupňov C.
Severozápadný až severný vietor 2 až 7 m/s (10 až 25 km/h), nadránom a podvečer lokálne bezvetrie. Na horách spočiatku prudký až búrlivý vietor.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 3 až 0 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 0 až -3 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 m -3 až -5 stupňov Celzia.
Vo výške 600 - 1000 m 3 až 0 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 0 až -3 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 m -3 až -5 stupňov Celzia.