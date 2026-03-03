Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok bude jasný, ráno však môže byť hmla

Ilustračné foto. Foto: TASR – Martin Baumann

Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať okolo 12 až 17 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 2. marca (TASR) - Jasno až polojasno, spočiatku miestami zväčšená oblačnosť. V noci a dopoludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Cez deň teplo.

Najnižšia nočná teplota 0 až -5, na juhozápade a v svahových polohách väčšinou okolo 2 stupne C.

Najvyššia denná teplota 12 až 17 stupňov C, na severe ojedinele chladnejšie.

Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 11 až 7 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 7 až 3 stupne C.

Vo výške 1500 - 2500 m 3 až -3 stupne Celzia.
