V stredu bude jasno a cez deň veľmi teplo
Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať okolo 12 až 17 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 3. marca (TASR) - Jasno až polojasno, miestami zväčšená oblačnosť - najmä na západe. V noci a dopoludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Ojedinele slabé zrážky, najmä na západe. Cez deň veľmi teplo.
Najnižšia nočná teplota 0 až -5, na západe, v Honte a svahových polohách 6 až 1 stupeň C.
Najvyššia denná teplota 12 až 17 stupňov C.
Bezvetrie alebo slabý premenlivý vietor.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 13 až 9 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 9 až 4 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 m 4 až -4 stupne Celzia.
