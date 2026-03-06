< sekcia Import
Piatok bude jasný, zrána ojedinele hmla
Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať okolo 12 až 17 stupňov C.
Bratislava 5. marca (TASR) - Piatok: Jasno až polojasno, v noci a zrána ojedinele hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou. Cez deň veľmi teplo.
Najnižšia nočná teplota 2 až -3, v údoliach miestami -3 až -8 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 12 až 17 stupňov C, na juhozápade ojedinele aj teplejšie.
Bezvetrie alebo slabý, cez deň postupne na juhozápade juhovýchodný vietor do 5 m/s (20 km/h).
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 12 až 8 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 8 až 3 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 m 3 až -2 stupne C.
