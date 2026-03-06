Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok bude jasný, zrána ojedinele hmla

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať okolo 12 až 17 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 5. marca (TASR) - Piatok: Jasno až polojasno, v noci a zrána ojedinele hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou. Cez deň veľmi teplo.

Najnižšia nočná teplota 2 až -3, v údoliach miestami -3 až -8 stupňov C.

Najvyššia denná teplota 12 až 17 stupňov C, na juhozápade ojedinele aj teplejšie.

Bezvetrie alebo slabý, cez deň postupne na juhozápade juhovýchodný vietor do 5 m/s (20 km/h).




Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 12 až 8 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 8 až 3 stupne C.

Vo výške 1500 - 2500 m 3 až -2 stupne C.
