Utorok 10. marec 2026Meniny má Branislav
V utorok bude veľmi teplo a oblačno

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovie

Najvyššia denná teplota bude 13 až 18, v údoliach lokálne okolo 11 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 10. marca (TASR) - Polooblačno až oblačno, v noci miestami, najmä vo východnej polovici, zmenšená oblačnosť. Cez deň veľmi teplo.

Najnižšia nočná teplota 1 až -4, miestami, najmä na západe a v svahových polohách, 6 až 1 stupeň C.

Slabý, na západe a postupne aj inde prevažne južný vietor 3 až 9, v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s (10 až 30, 50 km/h). K večeru bude slabnúť.





Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 12 až 7 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 7 až 2 stupne C.

Vo výške 1500 - 2500 m 2 až -3 stupne Celzia.
