Teplo bude aj v stredu, ojedinele sa môžu objaviť prehánky
Najvyššia denná teplota bude 14 až 19 stupňov C, na severe ojedinele aj chladnejšie.
Autor TASR
Bratislava 11. marca (TASR) - Jasno až polooblačno, prechodne miestami - najmä cez deň - až oblačno. Cez deň veľmi teplo a ojedinele prehánky.
Najnižšia nočná teplota 2 až -3, na juhozápade a miestami aj v svahových a kopcovitých polohách 8 až 3 stupne C.
Najvyššia denná teplota 14 až 19 stupňov C, na severe ojedinele aj chladnejšie.
Vietor južných smerov 3 až 10 m/s (10 až 35 km/h), v nárazoch ojedinele do 15 m/s (55 km/h), lokálne - najmä v noci - aj slabý vietor.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 13 až 10 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 10 až 5 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 5 až -3 stupne Celzia.
