Počasie v nedeľu praje výletníkom, bude jasno a teplo
Autor TASR
Bratislava 14. marca (TASR) - Jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. V noci a zrána ojedinele hmla. Naďalej veľmi teplo.
Najnižšia nočná teplota 2 až mínus 3, miestami na západe 8 až 3 stupne Celzia.
Najvyššia denná teplota 14 až 19 stupňov Celzia.
Prevažne slabý, v noci na západe a severe juhovýchodný až južný vietor 3 až 9 metrov za sekundu (10 až 30 kilometrov za hodinu). V noci nad pásmom lesa prudký až búrlivý vietor.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 metrov 13 až 8 stupňov Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 metrov 8 až 3 stupňov Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 metrov 3 až mínus 5 stupne Celzia.
