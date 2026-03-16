Pondelok 16. marec 2026
Prišiel koniec slnečnému počasiu? V pondelok sa môžu objaviť búrky

Ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván

Autor TASR
Bratislava 15. marca (TASR) - Jasno až polooblačno, na západe a cez deň postupne aj inde postupne oblačno až zamračené. Cez deň miestami, najmä v západnej polovici, dážď alebo prehánky. Ojedinele búrky. Vo vysokých polohách sneženie.

Najnižšia nočná teplota 1 až mínus 4, na západe miestami 6 až 1 stupeň Celzia.

Najvyššia denná teplota 13 až 18, na krajnom západe a v Žilinskom kraji miestami okolo 11 stupňov Celzia.

Prevažne južný, v západnej polovici prechodne severozápadný vietor 3 až 8 metrov za sekundu (10 až 30 kilometrov za hodinu).





Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 metrov 14 až 10 stupňov Celzia.

Vo výške 1000 - 1500 metrov 10 až 4 stupne Celzia.

Vo výške 1500 - 2500 metrov 4 až mínus mínus 5 stupňov Celzia.
Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Precestujte svet v novom geografickom kvíze

HRABKO: Vláda získala päť dní času, aby našla riešenie pre ceny palív

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si ešte pre nás marec prichystal?

Premiér zverejnil list prezidentovi Zelenskému