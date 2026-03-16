< sekcia Import
Prišiel koniec slnečnému počasiu? V pondelok sa môžu objaviť búrky
Najnižšia nočná teplota 1 až mínus 4, na západe miestami 6 až 1 stupeň Celzia.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 15. marca (TASR) - Jasno až polooblačno, na západe a cez deň postupne aj inde postupne oblačno až zamračené. Cez deň miestami, najmä v západnej polovici, dážď alebo prehánky. Ojedinele búrky. Vo vysokých polohách sneženie.
Najnižšia nočná teplota 1 až mínus 4, na západe miestami 6 až 1 stupeň Celzia.
Najvyššia denná teplota 13 až 18, na krajnom západe a v Žilinskom kraji miestami okolo 11 stupňov Celzia.
Prevažne južný, v západnej polovici prechodne severozápadný vietor 3 až 8 metrov za sekundu (10 až 30 kilometrov za hodinu).
Najnižšia nočná teplota 1 až mínus 4, na západe miestami 6 až 1 stupeň Celzia.
Najvyššia denná teplota 13 až 18, na krajnom západe a v Žilinskom kraji miestami okolo 11 stupňov Celzia.
Prevažne južný, v západnej polovici prechodne severozápadný vietor 3 až 8 metrov za sekundu (10 až 30 kilometrov za hodinu).
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 metrov 14 až 10 stupňov Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 metrov 10 až 4 stupne Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 metrov 4 až mínus mínus 5 stupňov Celzia.
Vo výške 600 - 1000 metrov 14 až 10 stupňov Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 metrov 10 až 4 stupne Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 metrov 4 až mínus mínus 5 stupňov Celzia.