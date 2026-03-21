V sobotu sa môže objaviť aj dážď, bude oblačno
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - V sobotu premenlivá, miestami až veľká oblačnosť. Miestami dážď alebo prehánky, od stredných polôh snehové.
Najnižšia nočná teplota 5 až 0, v údoliach miestami okolo -2 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 9 až 14, na Orave, pod Tatrami, na Horehroní okolo 7 stupňov C.
Prevažne severný vietor 2 až 8 m/s (5 až 30 km/h). V noci na strednom a popoludní aj na západnom Slovensku miestami slabý vietor.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 6 až 2 stupne C.
Vo výške 1000 - 1500 m 2 až -3 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 m -3 až -8 stupňov Celzia.
