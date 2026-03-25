V stredu nás čaká teplé a slnečné počasie
Autor TASR
Bratislava 24. marca (TASR) - Jasno až polojasno, postupne od západu veľká oblačnosť. K večeru na západe ojedinele prehánky alebo búrky. V noci a zrána ojedinele hmla. Teplo.
Najnižšia nočná teplota 6 až 1, v údoliach lokálne 0 až -5 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 14 až 19, na severe miestami okolo 12 stupňov C.
Bezvetrie alebo slabý, cez deň postupne prevažne južný vietor 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h).
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 13 až 8 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 8 až 5 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 5 až -2 stupne Celzia.
