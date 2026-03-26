Štvrtok bude oblačný až zamračený
Na západe a v Žilinskom kraji výrazné ochladenie.
Autor TASR
Bratislava 25. marca (TASR) - Oblačno až zamračené, v noci ešte spočiatku lokálne aj zmenšená oblačnosť. Postupne od západu na mnohých miestach dážď alebo dážď so snehom. Na Zemplíne a v Above zrážky len ojedinele. Vo vyšších, na západe a v Žilinskom kraji postupne aj v stredných polohách sneženie. Na západe a v Žilinskom kraji neskôr sneženie lokálne už od 400 m nad morom. Ojedinele aj výdatné zrážky. Na západe a v Žilinskom kraji výrazné ochladenie.
Teplota v regiónoch:
Najnižšia nočná teplota 8 až 3, na severe ojedinele okolo 1 stupeň C.
Najvyššia denná teplota 1 až 9, na východe Podunajskej nížiny, juhu stredného Slovenska, na Šariši, v Above a na Zemplíne 10 až 18 stupňov C.
Slabý alebo južný vietor do 6 m/s (20 km/h) sa postupne od západu zmení na väčšine územia na severný vietor 3 až 10 m/s (10 až 35 km/h), na juhozápade lokálne až okolo 12 m/s (45 km/h) a tu v nárazoch až okolo 20 m/s (70 km/h). Na západe popoludní v stredných a vyšších polohách postupne víchrica.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 5 až 2 stupne C.
Vo výške 1000 - 1500 m 2 až -3 stupne C.
Vo výške 1500 - 2500 m -3 až -7 stupňov Celzia.
Zdroj: meteo.sk