Nedela 29. marec 2026Meniny má Miroslav
Nedeľa bude zamračená, miestami aj s dažďom

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Vo vyšších polohách, na krajnom západe a severe v noci a dopoludnia, od stredných polôh, sneženie.

Autor TASR
Bratislava 29. marca (TASR) - Oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Miestami dážď alebo prehánky. Vo vyšších polohách, na krajnom západe a severe v noci a dopoludnia, od stredných polôh, sneženie.

Nočná teplota 8 až 3, na severe a Horehroní miestami okolo 1 stupeň Celzia.

Denná teplota 9 až 15, na krajnom západe a severe miestami 3 až 9 stupňov Celzia.

Prevažne severný vietor do 45, na západe a juhovýchode miestami v nárazoch do 70 km/h.





Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 metrov 5 až 3 stupne Celzia.

Vo výške 1000 - 1500 metrov 3 až 0 stupňov Celzia.

Vo výške 1500 - 2500 metrov 0 až -5 stupňov Celzia.





Zdroj: SHMÚ
Neprehliadnite

ZAČÍNA SA LETNÝ ČAS: Nezabudnite si v nedeľu posunúť hodinky

ŠUTAJ EŠTOK: Sme obeťou politického vydierania prezidenta Zelenského

VÝBUCHY V PRAHE: Na Ruský dom dopadli zápalné fľaše

OBRAZOM: Dvojnásobný prezident Slovenskej republiky oslavuje 85 rokov