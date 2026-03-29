Nedeľa bude zamračená, miestami aj s dažďom
Vo vyšších polohách, na krajnom západe a severe v noci a dopoludnia, od stredných polôh, sneženie.
Autor TASR
Bratislava 29. marca (TASR) - Oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Miestami dážď alebo prehánky. Vo vyšších polohách, na krajnom západe a severe v noci a dopoludnia, od stredných polôh, sneženie.
Nočná teplota 8 až 3, na severe a Horehroní miestami okolo 1 stupeň Celzia.
Denná teplota 9 až 15, na krajnom západe a severe miestami 3 až 9 stupňov Celzia.
Prevažne severný vietor do 45, na západe a juhovýchode miestami v nárazoch do 70 km/h.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 metrov 5 až 3 stupne Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 metrov 3 až 0 stupňov Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 metrov 0 až -5 stupňov Celzia.
Zdroj: SHMÚ
