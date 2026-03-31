Utorok 31. marec 2026Meniny má Benjamín
Utorok očakávajte zamračené a chladné počasie

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Najvyššia denná teplota 6 až 11, na Kysuciach, Orave, Spiši a v Liptove okolo 4 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 31. marca (TASR) - Oblačno až zamračené. V noci miestami, najmä na strednom Slovensku, cez deň na mnohých miestach, dážď alebo prehánky. Od stredných, v noci a zrána na severe lokálne aj v nižších polohách sneženie.

Najnižšia nočná teplota 7 až 2, v Žilinskom kraji a na Spiši okolo 0 stupňov C.

Najvyššia denná teplota 6 až 11, na Kysuciach, Orave, Spiši a v Liptove okolo 4 stupňov C.

Prevažne severný vietor 4 až 10 m/s (15 až 35 kmh), na juhovýchode a cez deň ojedinele aj na západe okolo 12, v nárazoch okolo 17 m/s (45, 60 km/h). Nad pásmom lesa prudký až búrlivý vietor.





Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 3 až 0 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 0 až -3 stupne C.

Vo výške 1500 - 2500 m -4 až -8 stupňov Celzia.



zdroj: SHMÚ

