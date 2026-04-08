Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 8. apríl 2026Meniny má Albert
< sekcia Import

Streda má byť polooblačná, na severe aj zaprší

Ilustračná fotka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Najvyššia denná teplota 9 až 15, v severnej polovici územia a na dolnom Spiši zväčša len 3 až 9 stupňov C.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 8. apríla (TASR) - Jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Na severe a východe premenlivá, prevažne veľká, oblačnosť. Ojedinele, na severe miestami, dážď alebo prehánky, od stredných, na severe lokálne aj od nižších, polôh sneženie. Chladno.

Najnižšia nočná teplota 5 až 0, lokálne - najmä v údoliach - 0 až -5 stupňov C. Mráz ojedinele aj v nížinách.

Najvyššia denná teplota 9 až 15, v severnej polovici územia a na dolnom Spiši zväčša len 3 až 9 stupňov C.

Severozápadný až severný vietor 3 až 10 m/s (10 až 35 km/h), a v nárazoch ojedinele okolo 15 m/s (55 km/h). V noci a ráno lokálne aj slabý vietor. Nad pásmom lesa spočiatku prudký vietor až silná víchrica.





Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 7 až 5 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 5 až -4 stupne C.

Vo výške 1500 - 2500 m -4 až -7 stupňov Celzia.






Zdroj: SHMÚ
