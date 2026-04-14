Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 14. apríl 2026
< sekcia Import

Utorok bude oblačný až zamračený, no s príjemnými teplotami

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Najvyššia denná teplota vystúpi na 15 až 20 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - V utorok oblačno až zamračené, miestami aj zmenšená oblačnosť, najmä na východe.

Ojedinele, cez deň v západnej polovici miestami, prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie.

Najnižšia nočná teplota 11 až 5, v údoliach a na východe miestami 5 až -1 stupeň C.

Najvyššia denná teplota 15 až 20 stupňov C.

Prevažne juhovýchodný vietor 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h), na strednom a východnom Slovensku miestami aj slabý vietor, najmä v noci a ráno. K večeru vietor zoslabne.


Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 16 až 12 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 12 až 7 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 m 7 až 0 stupňov Celzia.
