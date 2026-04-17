Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 17. apríl 2026
< sekcia Import

Koniec týždňa bude jasný, na horách môžu byť prehánky

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Kapusta

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 16. apríla (TASR) - V piatok jasno až polooblačno, miestami - najmä na severe - prechodne zväčšená oblačnosť, zrána ojedinele hmla. Ojedinele, najmä v horských oblastiach, prehánky, na hrebeňoch Tatier snehové. Výnimočne búrky. Teplo.

Najvyššia denná teplota 18 až 23, na severe miestami okolo 16 stupňov C.

Slabý, postupne severozápadný až severný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h).

Predpokladané množstvo zrážok: V noci do 0,5 a cez deň do troch milimetrov, ojedinele okolo sedem milimetrov.

Tendencia tlaku vzduchu: Ustálený stav



Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 17 až 13 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 13 až 7 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 m 7 až -2 stupňov C.

.

