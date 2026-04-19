< sekcia Import
Záver týždňa bude oblačný, na viacerých miestach sa vyskytnú prehánky
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 18. apríla (TASR) - V noci jasno až polojasno, v západnej polovici postupne od západu pribúdanie oblačnosti. Cez deň oblačno až zamračené, vo východnej polovici územia spočiatku ešte zmenšená oblačnosť.
Cez deň na západnom a strednom Slovensku postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Na východe zrážky len ojedinele. Ojedinele aj búrky a na hrebeňoch Tatier sneženie.
Najnižšia nočná teplota 9 až 4, v údoliach miestami okolo 2 stupňov. Najvyššia denná teplota 18 až 23, v Trenčianskom, Žilinskom kraji a na Spiši miestami okolo 16 stupňov.
Prevažne slabý, popoludní na západe miestami prechodne severozápadný vietor do 7 m/s (25 km/h).
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 16 až 13 stupňov Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 m 13 až 7 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 7 až -2 stupňov C.
zdroj: SHMÚ.sk