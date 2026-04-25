Sobota má priniesť príjemné počasie, pozor na ranný mráz
Autor TASR
Bratislava 25. apríla (TASR) - Sobota: Jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť.
Najnižšia nočná teplota 7 až 2, miestami, najmä v údoliach, 2 až -3 stupne C. Ojedinele slabý mráz aj v nížinách.
Najvyššia denná teplota 18 až 23, na Kysuciach, Orave, pod Tatrami miestami okolo 16 stupňov C.
Slabý, cez deň miestami prechodne západný až severozápadný vietor 4 až 8 m/s (10 až 30 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s (50 km/h).
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 16 až 12 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 12 až 8 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 8 až 0 stupňov C.
Zdroj: SHMÚ