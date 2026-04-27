Pracovný týždeň sa začne slnečným a teplým počasím
Najvyššia denná teplota 15 až 20, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 13 stupňov Celzia.
Autor TASR
Bratislava 26. apríla (TASR) - Jasno až polojasno, miestami prechodne oblačno.
Najnižšia nočná teplota 5 až -1, v údoliach lokálne -1 až -7 stupňov Celzia.
Mráz lokálne aj v nížinách.
Najvyššia denná teplota 15 až 20, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 13 stupňov Celzia.
Bezvetrie alebo slabý, spočiatku noci ešte severný, cez deň miestami prechodne juhozápadný až západný vietor do 6 m/s (20 km/h).
Najnižšia nočná teplota 5 až -1, v údoliach lokálne -1 až -7 stupňov Celzia.
Mráz lokálne aj v nížinách.
Najvyššia denná teplota 15 až 20, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 13 stupňov Celzia.
Bezvetrie alebo slabý, spočiatku noci ešte severný, cez deň miestami prechodne juhozápadný až západný vietor do 6 m/s (20 km/h).
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 14 až 8 stupňov Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 m osem až 3 stupne Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 m 3 až -6 stupňov Celzia.
Vo výške 600 - 1000 m 14 až 8 stupňov Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 m osem až 3 stupne Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 m 3 až -6 stupňov Celzia.