Pracovný týždeň sa začne slnečným a teplým počasím

Ilustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský

Autor TASR
Bratislava 26. apríla (TASR) - Jasno až polojasno, miestami prechodne oblačno.

Najnižšia nočná teplota 5 až -1, v údoliach lokálne -1 až -7 stupňov Celzia.

Mráz lokálne aj v nížinách.

Najvyššia denná teplota 15 až 20, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 13 stupňov Celzia.

Bezvetrie alebo slabý, spočiatku noci ešte severný, cez deň miestami prechodne juhozápadný až západný vietor do 6 m/s (20 km/h).



Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 14 až 8 stupňov Celzia.

Vo výške 1000 - 1500 m osem až 3 stupne Celzia.

Vo výške 1500 - 2500 m 3 až -6 stupňov Celzia.
