Streda 29. apríl 2026Meniny má Lea
V stredu sa ochladí, miestami môže aj spŕchnuť

Ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván

Najvyššia denná teplota 13 až 18, na severe a východe väčšinou 7 až 12 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 28. apríla (TASR) - Malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Len výnimočne slabé zrážky. Ochladenie.

Najnižšia nočná teplota 8 až 2, v údoliach lokálne 1 až -5 stupňov C.

Najvyššia denná teplota 13 až 18, na severe a východe väčšinou 7 až 12 stupňov C.

Severný až severovýchodný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h), na západe a východe ojedinele okolo 10 m/s (35 km/h), v nárazoch lokálne okolo 15 m/s (55 km/h). V noci slabší vietor. Vo vysokých polohách cez deň prudký až búrlivý vietor.





Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 8 až 4 stupne C.

Vo výške 1000 - 1500 m 4 až -1 stupeň C.

Vo výške 1500 - 2500 m -1 až -10 stupňov Celzia.
