Piatok 1. máj 2026
Na Sviatok práce bude jasno, cez deň sa oteplí

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Kapusta

Autor TASR
Bratislava 30. apríla (TASR) - Piatok: Jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. V horských oblastiach ojedinele prehánky, na hrebeňoch Tatier snehové. Cez deň oteplenie.

Najnižšia nočná teplota 5 až 0, miestami, najmä v údoliach, 0 až -5 stupňov C. Mráz ojedinele aj v nížinách.

Najvyššia denná teplota 16 až 21, na Kysuciach, Orave, Horehroní, v Liptove a na východe väčšinou okolo 14 stupňov C.

Bezvetrie alebo slabý, cez deň prevažne severný vietor do 6 m/s (20 km/h).





Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 15 až 11 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 11 až 5 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 m 5 až -1 stupeň Celzia.
.

