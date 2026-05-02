Víkendové počasie praje výletom, bude jasno a teplo
Autor TASR
Bratislava 1. mája (TASR) - Jasno až polooblačno. Teplo. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na Orave, Liptove, v Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou okolo 18 stupňov Celzia.
Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 9 stupňov C. Prevažne slabý vietor.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 18 až 14 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 14 až 9 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 9 až 1 stupeň C.
