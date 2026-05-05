Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 5. máj 2026Meniny má Lesia a Lesana
< sekcia Import

Teploty neklesnú: Aj utorok má priniesť horúce počasie

.
Ľudia sa osviežujú pri fontáne počas horúčav v Mestskom parku v Nitre. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Najnižšia nočná teplota 9 až 3, na západe a v svahových zónach 15 až 9 stupňov C.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 5. mája (TASR) - Jasno až polojasno, cez deň postupne miestami zväčšená oblačnosť. Veľmi teplo.

Najnižšia nočná teplota 9 až 3, na západe a v svahových zónach 15 až 9 stupňov C.

Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov C.

Prevažne južný vietor 3 až 10 m/s, na západe a severe ojedinele okolo 12 m/s a tam v nárazoch lokálne v nárazoch 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h), v noci miestami bezvetrie alebo slabý vietor. Cez deň na horách miestami prudký vietor až víchrica.





Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 23 až 19 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 19 až 14 stupne C.

Vo výške 1500 - 2500 m 14 až 6 stupňov Celzia.






Zdroj: SHMÚ
.

Neprehliadnite

HRABKO: Na zakladanie novej strany nebude mať R. Sulík dosť času

Fico sa v sobotu v Moskve stretne s ruským prezidentom Putinom

SENIČOVÁ: Na európskom šampionáte je to úplne iný pocit

Premiér: Je našou povinnosťou ďalej tlačiť na rast minimálnej mzdy