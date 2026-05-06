Streda 6. máj 2026Meniny má Hermína
Streda prinesie vyššiu oblačnosť, ale nie ochladenie

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Polooblačno až oblačno. Ojedinele, cez deň v horských oblastiach miestami, prehánky. Ojedinele búrky. Veľmi teplo.

Najnižšia nočná teplota 14 až 9, v údoliach lokálne okolo 7 stupňov C.

Najvyššia denná teplota 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 20 stupňov C.

Prevažne južný 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h), ojedinele na západe a severe okolo 11 m/s a v nárazoch lokálne okolo 16 m/s (40, 60 km/h). V noci a ráno miestami aj slabý vietor.

Vo vysokých polohách spočiatku búrlivý vietor až víchrica.



Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 21 až 18 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 18 až 13 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 m 13 až 5 stupňov Celzia.
