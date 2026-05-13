Streda 13. máj 2026Meniny má Servác
V stredu bude oblačno, môže aj spŕchnuť

Ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván

Autor TASR
Bratislava 12. mája (TASR) - Malá, prechodne zväčšená oblačnosť. Na strednom a východnom Slovensku v noci väčšinou až zamračené. Ojedinele, v noci miestami, najmä na strednom Slovensku, dážď alebo prehánky, vo vyšších polohách sneženie. Chladno.

Najnižšia nočná teplota 4 až -2, na juhu a východe miestami 10 až 4 stupne C. Na západe aj v nížinách ojedinele prízemný mráz.

Najvyššia denná teplota 13 až 18, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 11 stupňov C.

Prevažne severozápadný vietor 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h), spočiatku noci miestami okolo 9 m/s (30 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 15 m/s (55 km/h). Lokálne, najmä na strednom Slovensku, len slabý vietor.



Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 10 až 5 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 5 až 0 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 m 0 až -7 stupňov Celzia.






Zdroj: SHMÚ







