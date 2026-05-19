Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 19. máj 2026Meniny má Gertrúda
< sekcia Import

Utorok má byť oblačný, teplota vystúpi na 22 stupňov

.
Na snímke zvýšená oblačnosť v Bratislave 12. mája 2026. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bezvetrie alebo slabý premenlivý vietor.

Autor TASR
Bratislava 19. mája (TASR) - Polooblačno až oblačno, na východe miestami zamračené. Ojedinele, vo východnej polovici miestami, prehánky alebo dážď.

Najnižšia nočná teplota 8 až 3, na Gemeri, Šariši a Zemplíne okolo 10 stupňov C.

Najvyššia denná teplota 17 až 22, na Orave a pod Tatrami okolo 15 stupňov C.

Bezvetrie alebo slabý premenlivý vietor.





Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 15 až 12 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 12 až 7 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 m 7 až -1 stupeň Celzia.






Zdroj: SHMÚ
.

Neprehliadnite

Kaliňák: Na dokončenie prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž

JANČOVIČOVÁ: Nadmerné zatínanie zubov môže preťažiť čeľusť

Slováci zdolali Talianov 4:1, v tabuľke majú 6 bodov

ONLINE MS 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko