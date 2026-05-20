Streda 20. máj 2026Meniny má Bernard
Streda bude polooblačná, môžu sa objaviť búrky

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
Bratislava 20. mája (TASR) - Jasno až polooblačno, v noci ojedinele, cez deň miestami polooblačno až oblačno, najmä v západnej polovici. Cez deň ojedinele prehánky alebo búrky. V noci a zrána ojedinele hmla.

Najnižšia nočná teplota 12 až 7, lokálne, najmä v údoliach, 7 až 2 stupne C.

Najvyššia denná teplota 21 až 25, na Kysuciach, Orave, pod Tatrami okolo 19 stupňov C.

Slabý, miestami severný vietor 3 až 8 m/s, v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s (10 až 30, 50 km/h).



Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 18 až 14 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 14 až 10 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 m 10 až 1 stupeň Celzia.
