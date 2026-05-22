Piatok 22. máj 2026Meniny má Júlia a Juliána
Koniec pracovného týždňa bude jasný, ráno môže byť hmla

Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Kapusta

Autor TASR
Bratislava 21. mája (TASR) - Piatok: Jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Výnimočne prehánky. Zrána ojedinele hmla.

Najnižšia nočná teplota 15 až 10, v údoliach väčšinou 10 až 5 stupňov C.

Najvyššia denná teplota 22 až 27, na Kysuciach, Orave, Liptove a hornom Spiši okolo 20 stupňov C.

Prevažne severný vietor 3 až 10, v nárazoch ojedinele okolo 15 m/s (10 až 35, 55 km/h). Na strednom Slovensku miestami slabý vietor.





Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 19 až 15 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 15 až 11 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 m 11 až 2 stupne C.
