Posledný májový deň bude zamračený, môže aj spŕchnuť
Najvyššia denná teplota 24 až 29, na severe 19 až 24 stupňov Celzia.
Autor TASR
Bratislava 30. mája (TASR) - Prevažne polooblačno, cez deň miestami až zamračené. Ojedinele prehánky alebo búrky. V noci a zrána ojedinele hmla.
Najnižšia nočná teplota 15 až 10, v údoliach väčšinou 10 až 6 stupňov Celzia.
Prevažne slabý, cez deň západný až severozápadný vietor 3 až 7 m/s (10 až 25 km/h), pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 22 až 18 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 18 až 12 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 12 až 4 stupne C.
