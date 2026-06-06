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Víkend bude zamračený, môže aj spŕchnuť
Najvyššia denná teplota 23 až 28, na severe miestami okolo 21 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 5. júna (TASR) - V sobotu polooblačno až oblačno, miestami až zamračené. V noci a zrána ojedinele hmla. Ojedinele, najmä na strednom a východnom Slovensku prehánky alebo dážď, výnimočne búrky.
Najnižšia nočná teplota 16 až 11, na západe a v údoliach miestami 11 až 6 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 23 až 28, na severe miestami okolo 21 stupňov C.
Slabý až mierny premenlivý, v noci na juhozápade a východe miestami severný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h), na juhovýchode v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s (50 km/h).
Najnižšia nočná teplota 16 až 11, na západe a v údoliach miestami 11 až 6 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 23 až 28, na severe miestami okolo 21 stupňov C.
Slabý až mierny premenlivý, v noci na juhozápade a východe miestami severný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h), na juhovýchode v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s (50 km/h).
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 19 až 15 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 15 až 11 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 11 až 5 stupňov C.
Vo výške 600 - 1000 m 19 až 15 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 15 až 11 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 11 až 5 stupňov C.