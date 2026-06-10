< sekcia Import
Nezabudnite si dáždnik: V stredu sa môžu objaviť aj búrky
Najvyššia denná teplota 14 až 22, na juhu, Zemplíne a miestami aj na Šariši 22 až 30 stupňov C.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 9. júna (TASR) - Oblačno až zamračené. Na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Ojedinele búrky, aj intenzívne. Miestami ochladenie.
Najnižšia nočná teplota 17 až 12 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 14 až 22, na juhu, Zemplíne a miestami aj na Šariši 22 až 30 stupňov C.
Slabý, miestami, najmä na západe a cez deň aj na východe, prevažne severný vietor 4 až 9 m/s (15 až 30 km/h). Pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť.
Najnižšia nočná teplota 17 až 12 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 14 až 22, na juhu, Zemplíne a miestami aj na Šariši 22 až 30 stupňov C.
Slabý, miestami, najmä na západe a cez deň aj na východe, prevažne severný vietor 4 až 9 m/s (15 až 30 km/h). Pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 17 až 15 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 15 až 11 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 11 až 6 stupňov Celzia.
Vo výške 600 - 1000 m 17 až 15 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 15 až 11 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 11 až 6 stupňov Celzia.