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Pracovný týždeň začne oblačno a daždivo

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Ilsutračná snímka. Foto: TASR František Iván

Najvyššia denná teplota 20 až 25, v Žilinskom kraji, na Spiši, Horehroní a na severe Trenčianskeho kraja 15 až 20 stupňov Celzia.

Autor TASR
Bratislava 14. júna (TASR) - Polooblačno až oblačno. Ojedinele prehánky, na severe miestami, dážď alebo prehánky.

Najvyššia denná teplota 20 až 25, v Žilinskom kraji, na Spiši, Horehroní a na severe Trenčianskeho kraja 15 až 20 stupňov Celzia.

Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov Celzia.

Prevažne západný vietor 3 až 10 m/s (10 až 30 km/h), v nárazoch lokálne okolo 15 m/s (55 km/h). Na horách nad pásmom lesa prudký až búrlivý vietor.



Počasie na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 17 až 12 stupňov Celzia.

Vo výške 1000 - 1500 m 12 až 8 stupňov Celzia.

Vo výške 1500 - 2500 m 8 až -1 stupňov Celzia.
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