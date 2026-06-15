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Pracovný týždeň začne oblačno a daždivo
Najvyššia denná teplota 20 až 25, v Žilinskom kraji, na Spiši, Horehroní a na severe Trenčianskeho kraja 15 až 20 stupňov Celzia.
Autor TASR
Bratislava 14. júna (TASR) - Polooblačno až oblačno. Ojedinele prehánky, na severe miestami, dážď alebo prehánky.
Najvyššia denná teplota 20 až 25, v Žilinskom kraji, na Spiši, Horehroní a na severe Trenčianskeho kraja 15 až 20 stupňov Celzia.
Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov Celzia.
Prevažne západný vietor 3 až 10 m/s (10 až 30 km/h), v nárazoch lokálne okolo 15 m/s (55 km/h). Na horách nad pásmom lesa prudký až búrlivý vietor.
Najvyššia denná teplota 20 až 25, v Žilinskom kraji, na Spiši, Horehroní a na severe Trenčianskeho kraja 15 až 20 stupňov Celzia.
Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov Celzia.
Prevažne západný vietor 3 až 10 m/s (10 až 30 km/h), v nárazoch lokálne okolo 15 m/s (55 km/h). Na horách nad pásmom lesa prudký až búrlivý vietor.
Počasie na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 17 až 12 stupňov Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 m 12 až 8 stupňov Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 m 8 až -1 stupňov Celzia.
Vo výške 600 - 1000 m 17 až 12 stupňov Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 m 12 až 8 stupňov Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 m 8 až -1 stupňov Celzia.