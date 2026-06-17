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V stredu nás čaká teplý deň s prehánkami
Najvyššia denná teplota 25 až 30, v severnej polovici, na dolnom Spiši a na Horehroní 20 až 25 stupňov C.
Autor TASR
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Bratislava 16. júna (TASR) - V noci oblačno až zamračené a miestami aj zmenšená oblačnosť. Cez deň premenlivá, na juhu časom zmenšená oblačnosť. Miestami prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky. Teplo.
Najnižšia nočná teplota 16 až 11, miestami, najmä v údoliach okolo 9 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 25 až 30, v severnej polovici, na dolnom Spiši a na Horehroní 20 až 25 stupňov C.
Slabý, cez deň miestami západný až severozápadný vietor 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h). Pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
Najnižšia nočná teplota 16 až 11, miestami, najmä v údoliach okolo 9 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 25 až 30, v severnej polovici, na dolnom Spiši a na Horehroní 20 až 25 stupňov C.
Slabý, cez deň miestami západný až severozápadný vietor 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h). Pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 19 až 16 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 16 až 11 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 11 až 4 stupne Celzia.
Vo výške 600 - 1000 m 19 až 16 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 16 až 11 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 11 až 4 stupne Celzia.