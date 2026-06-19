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Piatok bude jasný s vysokými teplotami

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Najvyššia denná teplota 30 až 35, na Horehroní, v Žilinskom a Prešovskom kraji 25 až 30 stupňov C.

Autor TASR
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Bratislava 18. júna (TASR) - V piatok bude jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Veľmi teplo.

Najvyššia denná teplota 30 až 35, na Horehroní, v Žilinskom a Prešovskom kraji 25 až 30 stupňov C.

Slabý premenlivý vietor.

Predpokladané množstvo zrážok: V noci bez zrážok a cez deň do dvoch pri búrke do 10 milimetrov.



Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 27 až 23 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 23 až 19 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 m 19 až 12 stupňov C.
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