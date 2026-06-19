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Piatok bude jasný s vysokými teplotami
Najvyššia denná teplota 30 až 35, na Horehroní, v Žilinskom a Prešovskom kraji 25 až 30 stupňov C.
Autor TASR
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Bratislava 18. júna (TASR) - V piatok bude jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Veľmi teplo.
Najvyššia denná teplota 30 až 35, na Horehroní, v Žilinskom a Prešovskom kraji 25 až 30 stupňov C.
Slabý premenlivý vietor.
Predpokladané množstvo zrážok: V noci bez zrážok a cez deň do dvoch pri búrke do 10 milimetrov.
Najvyššia denná teplota 30 až 35, na Horehroní, v Žilinskom a Prešovskom kraji 25 až 30 stupňov C.
Slabý premenlivý vietor.
Predpokladané množstvo zrážok: V noci bez zrážok a cez deň do dvoch pri búrke do 10 milimetrov.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 27 až 23 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 23 až 19 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 19 až 12 stupňov C.
Vo výške 600 - 1000 m 27 až 23 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 23 až 19 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 19 až 12 stupňov C.