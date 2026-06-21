< sekcia Import
V nedeľu bude naďalej horúco, teploty budú nad 30 stupňov
Najnižšia nočná teplota 23 až 17, v údoliach miestami 17 až 11 stupňov Celzia.
Autor TASR
Bratislava 20. júna (TASR) - Jasno až polooblačno, ojedinele, cez deň postupne prechodne na viacerých miestach zväčšená oblačnosť.
V noci ojedinele, cez deň miestami prehánky alebo búrky - aj intenzívne. Veľmi teplo, lokálne dusno.
Najnižšia nočná teplota 23 až 17, v údoliach miestami 17 až 11 stupňov Celzia.
Najvyššia denná teplota 31 až 36, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami okolo 29 stupňov C.
Bezvetrie alebo slabý, cez deň miestami prechodne západný až severozápadný vietor 3 až 9 m/s, v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s (10 až 30, 50 km/h), pri búrkach prechodne zosilnie.
V noci ojedinele, cez deň miestami prehánky alebo búrky - aj intenzívne. Veľmi teplo, lokálne dusno.
Najnižšia nočná teplota 23 až 17, v údoliach miestami 17 až 11 stupňov Celzia.
Najvyššia denná teplota 31 až 36, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami okolo 29 stupňov C.
Bezvetrie alebo slabý, cez deň miestami prechodne západný až severozápadný vietor 3 až 9 m/s, v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s (10 až 30, 50 km/h), pri búrkach prechodne zosilnie.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 28 až 24 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 24 až 20 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 20 až 13 stupňov C.
Vo výške 600 - 1000 m 28 až 24 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 24 až 20 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 20 až 13 stupňov C.