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Utorok bude jasný až polooblačný

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Ojedinele prehánky alebo búrky.

Autor TASR
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Bratislava 22. júna (TASR) - Jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele prehánky alebo búrky. Nad ránom ojedinele hmla. Teplo.



Teplota v regiónoch:



Najnižšia nočná teplota 20 až 15, v údoliach miestami 15 až 10 stupňov C.

Najvyššia denná teplota 29 až 34, na severe miestami 25 až 29 stupňov C.

Slabý, na juhozápade a východe miestami severný vietor 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h), pri búrkach prechodne zosilnie.





Teplota na horách:



Vo výške 600 - 1000 m 27 až 22 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 22 až 17 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 m 17 až 11 stupňov Celzia.


VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.




Zdroj: meteo.sk
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