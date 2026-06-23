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Utorok bude jasný až polooblačný
Ojedinele prehánky alebo búrky.
Autor TASR
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Bratislava 22. júna (TASR) - Jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele prehánky alebo búrky. Nad ránom ojedinele hmla. Teplo.
Najnižšia nočná teplota 20 až 15, v údoliach miestami 15 až 10 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 29 až 34, na severe miestami 25 až 29 stupňov C.
Slabý, na juhozápade a východe miestami severný vietor 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h), pri búrkach prechodne zosilnie.
Vo výške 600 - 1000 m 27 až 22 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 22 až 17 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 17 až 11 stupňov Celzia.
Zdroj: meteo.sk
Teplota v regiónoch:
Najnižšia nočná teplota 20 až 15, v údoliach miestami 15 až 10 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 29 až 34, na severe miestami 25 až 29 stupňov C.
Slabý, na juhozápade a východe miestami severný vietor 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h), pri búrkach prechodne zosilnie.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 27 až 22 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 22 až 17 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 17 až 11 stupňov Celzia.
Zdroj: meteo.sk