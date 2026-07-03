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V piatok ustúpia horúčavy aj búrky, bude polooblačno
Najvyššia denná teplota 24 až 29, v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 19 až 24 stupňov C.
Autor TASR
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Bratislava 2. júla (TASR) - Piatok: Polooblačno až oblačno, v noci lokálne jasno. V noci ojedinele, cez deň miestami, dážď alebo prehánky, najmä na severe a východe.
Najnižšia nočná teplota 18 až 13, v údoliach miestami 13 až 8 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 24 až 29, v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 19 až 24 stupňov C.
Severozápadný až severný vietor 2 až 9 m/s (5 až 30 km/h), cez deň na západe a východe miestami okolo 11 m/s (40 km/h) a tam v nárazoch lokálne okolo 16 m/s (60 km/h).
Najnižšia nočná teplota 18 až 13, v údoliach miestami 13 až 8 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 24 až 29, v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 19 až 24 stupňov C.
Severozápadný až severný vietor 2 až 9 m/s (5 až 30 km/h), cez deň na západe a východe miestami okolo 11 m/s (40 km/h) a tam v nárazoch lokálne okolo 16 m/s (60 km/h).
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 19 až 15 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 15 až 11 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 11 až 4 stupne C.
Vo výške 600 - 1000 m 19 až 15 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 15 až 11 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 11 až 4 stupne C.