< sekcia Import
Nedeľa bude zamračená, môže aj pršať
Ojedinele búrky.
Autor TASR
Bratislava 5. júla (TASR) - Polooblačno až oblačno, v noci a ráno prechodne lokálne aj menej oblačnosti. V noci ojedinele, cez deň miestami, najmä na severe a západe, prehánky alebo dážď. Ojedinele búrky. Miestami chladno.
Najnižšia nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami 11 až 6 stupňov Celzia.
Najvyššia denná teplota 23 až 28, v severnej polovici územia, na Horehroní a na dolnom Spiši väčšinou 18 až 23 stupňov Celzia.
Západný až severozápadný vietor 3 až 10 m/s (10 až 35 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 15 m/s (55 km/h). V noci lokálne slabý vietor.
Zdroj: SHMÚ
Najnižšia nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami 11 až 6 stupňov Celzia.
Najvyššia denná teplota 23 až 28, v severnej polovici územia, na Horehroní a na dolnom Spiši väčšinou 18 až 23 stupňov Celzia.
Západný až severozápadný vietor 3 až 10 m/s (10 až 35 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 15 m/s (55 km/h). V noci lokálne slabý vietor.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 19 až 15 stupňov Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 m 16 až 11 stupňov Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 m 11 až 4 stupne Celzia.
Vo výške 600 - 1000 m 19 až 15 stupňov Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 m 16 až 11 stupňov Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 m 11 až 4 stupne Celzia.
Zdroj: SHMÚ