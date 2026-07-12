< sekcia Import
V nedeľu bude teplo a oblačno, ojedinele môže aj spŕchnuť
Najvyššia denná teplota 24 až 30, v Žilinskom kraji a na východe väčšinou 18 až 24 stupňov Celzia.
Autor TASR
Bratislava 11. júla (TASR) - Polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ojedinele, cez deň na severe a východe miestami, prehánky alebo dážď. Výnimočne búrky.
Najnižšia nočná teplota 17 až 12, v údoliach a na Záhorí miestami 12 až 7 stupňov Celzia.
Najvyššia denná teplota 24 až 30, v Žilinskom kraji a na východe väčšinou 18 až 24 stupňov Celzia.
Bezvetrie alebo slabý, cez deň v západnej polovici prevažne severozápadný vietor 3 až 8, na krajnom juhozápade v nárazoch okolo 15 metrov za sekundu (10 až 30, 55 kilometrov za hodinu).
Najnižšia nočná teplota 17 až 12, v údoliach a na Záhorí miestami 12 až 7 stupňov Celzia.
Najvyššia denná teplota 24 až 30, v Žilinskom kraji a na východe väčšinou 18 až 24 stupňov Celzia.
Bezvetrie alebo slabý, cez deň v západnej polovici prevažne severozápadný vietor 3 až 8, na krajnom juhozápade v nárazoch okolo 15 metrov za sekundu (10 až 30, 55 kilometrov za hodinu).
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 metrov 19 až 14 stupňov Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 metrov 14 až 10 stupňov Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 metrov 10 až 4 stupne Celzia.
Vo výške 600 - 1000 metrov 19 až 14 stupňov Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 metrov 14 až 10 stupňov Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 metrov 10 až 4 stupne Celzia.