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V pondelok bude teplo a oblačno, môže aj spŕchnuť

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Jakub Kotian

Najvyššia denná teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji a na východe väčšinou 22 až 27 stupňov Celzia.

Autor TASR
Bratislava 12. júla (TASR) - Prevažne malá, na severe a východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele, najmä na severe, prehánky alebo dážď. Na juhozápade teplo.

Najnižšia nočná teplota 18 až 13, v údoliach miestami 13 až 8 stupňov Celzia.

Najvyššia denná teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji a na východe väčšinou 22 až 27 stupňov Celzia.

Slabý, cez deň prevažne severný vietor 3 až 7 metrov za sekundu (10 až 25 kilometrov za hodinu), na strednom Slovensku miestami slabý vietor.

Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 metrov 23 až 17 stupňov Celzia.

Vo výške 1000 - 1500 metrov 17 až 14 stupňov Celzia.

Vo výške 1500 - 2500 metrov 14 až 8 stupňov Celzia.
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