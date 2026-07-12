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V pondelok bude teplo a oblačno, môže aj spŕchnuť
Najvyššia denná teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji a na východe väčšinou 22 až 27 stupňov Celzia.
Autor TASR
Bratislava 12. júla (TASR) - Prevažne malá, na severe a východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele, najmä na severe, prehánky alebo dážď. Na juhozápade teplo.
Najnižšia nočná teplota 18 až 13, v údoliach miestami 13 až 8 stupňov Celzia.
Najvyššia denná teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji a na východe väčšinou 22 až 27 stupňov Celzia.
Slabý, cez deň prevažne severný vietor 3 až 7 metrov za sekundu (10 až 25 kilometrov za hodinu), na strednom Slovensku miestami slabý vietor.
Najnižšia nočná teplota 18 až 13, v údoliach miestami 13 až 8 stupňov Celzia.
Najvyššia denná teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji a na východe väčšinou 22 až 27 stupňov Celzia.
Slabý, cez deň prevažne severný vietor 3 až 7 metrov za sekundu (10 až 25 kilometrov za hodinu), na strednom Slovensku miestami slabý vietor.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 metrov 23 až 17 stupňov Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 metrov 17 až 14 stupňov Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 metrov 14 až 8 stupňov Celzia.
Vo výške 600 - 1000 metrov 23 až 17 stupňov Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 metrov 17 až 14 stupňov Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 metrov 14 až 8 stupňov Celzia.