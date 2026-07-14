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V utorok bude teplo a oblačno, v Žilinskom kraj môžu byť búrky

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Najvyššia denná teplota 28 až 33, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 23 až 28 stupňov C.

Autor TASR
Bratislava 13. júla (TASR) - V noci jasno až polooblačno, na severe pri zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky. Cez deň polooblačno až oblačno, miestami prechodne až veľká oblačnosť. Ojedinele, v Žilinskom kraji a na východe na viacerých miestach prehánky alebo občasný dážď a tam ojedinele aj búrky. Na juhu a západe teplo.

Najnižšia nočná teplota 18 až 13, v údoliach miestami okolo 11 stupňov C.

Najvyššia denná teplota 28 až 33, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 23 až 28 stupňov C.

Prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.



Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 25 až 21 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 21 až 16 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 m 16 až 8 stupňov Celzia.
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